На торги за 5 млн в Ростовской области выставили здание женской консультации

Фото: ГИС Торги

В Ростовской области на аукцион выставлено здание бывшей женской консультации, оцененное в пять миллионов рублей. Соответствующее объявление о проведении торгов размещено на платформе «ГИС торги».Предметом продажи является двухэтажное строение, принадлежащее муниципалитету и расположенное в городе Донецке Ростовской области. В дополнение к зданию на торги выставлен земельный участок площадью 5 756 квадратных метров. Совокупная стоимость этих двух активов составляет пять миллионов рублей.Стоит обратить внимание на наличие обременений, наложенных на данный лот. Ограничения связаны с «частью земельного участка, имеющей особые условия использования, необходимые для обеспечения надежной и безопасной работы действующих инженерных сетей».Заявки на участие в аукционе принимаются до 2 сентября. Результаты торгов будут объявлены через три дня после завершения периода приема заявок.