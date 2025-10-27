В Ростове нашли живым без вести пропавшего 17-летнего парня из Солнечногорска

Фото: Соцсети

В Ростове нашли без вести пропавшего 17-летнего парня из Солнечногорска. Об этом сообщили волонтеры, разыскивающие молодого человека 27 октября.Известно, что подросток уехал из Московской области еще в конце августа. Никита отправился в донской регион с попутчиком через сервис BlaBlaCar. Причины его поездки остаются неизвестными даже родственникам.Сестра Никиты, Татьяна, получила информацию из уст водителя, подвозившего ее брата. Водитель утверждает, что 26 августа днем высадил молодого человека в Аксае, неподалеку от ТЦ «Мега». Факт пребывания юноши в окрестностях торгового центра подтверждают записи камер наружного наблюдения.С тех пор о судьбе Никиты ничего не известно. К поисковой операции подключились добровольцы.Только спустя два месяца его местонахождение было установлено. Он был найден целым и невредимым.