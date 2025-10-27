В Ростове нашли живым без вести пропавшего 17-летнего парня из Солнечногорска
В Ростове нашли без вести пропавшего 17-летнего парня из Солнечногорска. Об этом сообщили волонтеры, разыскивающие молодого человека 27 октября.
Известно, что подросток уехал из Московской области еще в конце августа. Никита отправился в донской регион с попутчиком через сервис BlaBlaCar. Причины его поездки остаются неизвестными даже родственникам.
Сестра Никиты, Татьяна, получила информацию из уст водителя, подвозившего ее брата. Водитель утверждает, что 26 августа днем высадил молодого человека в Аксае, неподалеку от ТЦ «Мега». Факт пребывания юноши в окрестностях торгового центра подтверждают записи камер наружного наблюдения.
С тех пор о судьбе Никиты ничего не известно. К поисковой операции подключились добровольцы.
Только спустя два месяца его местонахождение было установлено. Он был найден целым и невредимым.