В Ростов ввели режим повышенной готовности в связи с ухудшением погодных условий

Фото: DonDay

В Ростове-на-Дону ввели режим повышенной готовности в связи с ухудшением погодных условий. Об этом проинформировал мэр города, Александр Скрябин.Действие особого режима установлено до 21 сентября. По информации, озвученной главой городской администрации, ввиду ожидаемых сильных дождей и шквалистого ветра с порывами до 25 метров в секунду, для служб оперативного реагирования и жилищно-коммунального хозяйства вводится режим повышенной готовности.Следует подчеркнуть, что в течение этого периода вероятны обрушения непрочных элементов конструкций, повреждения линий электропередач и возникновение других чрезвычайных ситуаций.