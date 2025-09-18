Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

В Ростов ввели режим повышенной готовности в связи с ухудшением погодных условий

В Ростов ввели режим повышенной готовности в связи с ухудшением погодных условий
В Ростове-на-Дону ввели режим повышенной готовности в связи с ухудшением погодных условий. Об этом проинформировал мэр города, Александр Скрябин.

Действие особого режима установлено до 21 сентября. По информации, озвученной главой городской администрации, ввиду ожидаемых сильных дождей и шквалистого ветра с порывами до 25 метров в секунду, для служб оперативного реагирования и жилищно-коммунального хозяйства вводится режим повышенной готовности.

Следует подчеркнуть, что в течение этого периода вероятны обрушения непрочных элементов конструкций, повреждения линий электропередач и возникновение других чрезвычайных ситуаций.
Фото: DonDay
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.