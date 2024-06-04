В Ростовской области из-за засухи с 4 июня ввели режим повышенной готовности

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В Ростовской области из-за засухи ввели режим повышенной готовности. Постановление об этом подписал глава региона.По прогнозам синоптиков, почвенная засуха в донском регионе может стать причиной гибели сельхозкультур. Из-за угрозы ЧС природного характера во всех городах и районах региона ввели режим повышенной готовности. Он вступил в силу 4 июня с 12:00.Ежедневно специалисты будут наблюдать за ситуацией. Чтобы избежать гибели сельхозкультур, структуру посевных площадей будут корректировать.