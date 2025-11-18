К поиску пропасшего 16-летнего подростка в Ростове подключились водолазы

Фото: соцсети

В Ростове-на-Дону продолжаются поиски 16-летнего Ивана Улусьяна, который пропал 30 октября. Об этом сообщили его близкие.Юноша отправился на прогулку и не вернулся домой вовремя. Семья обратилась в правоохранительные органы, а на следующий день к поискам присоединились волонтеры. На третий день к работе подключились водолазы.Как уточнили в правительстве Ростовской области, специалисты обследовали участка дна реки Дон. Проведен осмотр прибрежной зоны, камышей.В водном объекте тело Ивана не обнаружили. Родственники надеются, что он жив. Мама, Анна, записала видеообращение к сыну, в котором с волнением просит его связаться с ней. Пока информации о его местонахождении нет.Если ваш видеорегистратор зафиксировал передвижение пропавшего, сообщите об этом на горячую линию: 8 (800) 700-54-52 (звонок бесплатный).