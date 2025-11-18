Новости
В Ростове убрали дерево, перегородившее дорогу на проспекте Шолохова

В Ростове убрали дерево, перегородившее дорогу на проспекте Шолохова. Об этом рассказали в администрации города 18 ноября.

Примерно в 10:00 ствол сухого дерева повалился на проезжую часть. Он перегородил собой все три полосы движения у дома № 282б. Постепенно на дороге стал образовываться затор. Машины стали от парка Авиаторов до остановки Заводской, на полтора километра.

К причине дорожной пробки оперативно выехали спасатели. Они распилили дерево и освободили проезд. Постепенно утренний затор рассосался.
Фото: Администрация Ростова-на-Дону
