В Ростовской области ведутся поиски пропавшей без вести 49-летней женщины

Фото: Лиза Алерт

В Ростовской области развернуты поисковые мероприятия в связи с пропажей 49-летней Елены Хрибковой. Женщина ушла из дома в городе Шахты в неизвестном направлении днем 24 июля.Встревоженные родственники обратились за помощью к полиции и волонтёрским организациям.Описание внешности Елены: рост приблизительно 160 сантиметров, плотное телосложение, короткая седая стрижка, серые глаза.В день, когда она пропала, на ней был халат красного цвета, предназначенный для ношения дома.Просьба ко всем, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении Елены или опознал её по представленной фотографии, сообщить об этом в правоохранительные органы или позвонить на телефон горячей линии: 8 800 700 54 52.