Несколько районов Ростова остались без водоснабжения из-за коммунальных аварий

В четырех административных районах Ростова-на-Дону возникли проблемы с подачей воды. Отсутствие водоснабжения вызвано поломками, зафиксированными в системе водопроводных коммуникаций.

Повреждения трубопроводов зарегистрированы в Ленинском, Первомайском, Железнодорожном и Октябрьском округах. В результате подача воды временно прекращена по ряду адресов: улица Максима Горького - на участке от пересечения с улицей Островского до улицы Халтуринского; дома с номерами от 61 до 67 (включая дробные номера и литеры) на проспекте 40-летия Победы; улица Привокзальная, проспект Стачки и улица Портовая; улица Дранко - от улицы Халтуринского до улицы Буденновского.

Планируется, что водоснабжение будет возобновлено к вечеру текущего дня.
Фото: Donday
