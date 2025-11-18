В переулке Журавлева Ростова на пешеходном переходе сбили девушку

Фото: Дондей

В Ростове, в переулке Журавлева, произошло ДТП: водитель автомобиля «Сузуки» сбил девушку, сообщает источник DonDay.Авария случилась днём 18 ноября. Очевидцы рассказали, что пострадавшая переходила дорогу в неположенном месте, рядом с домом № 138. В это время на проезжую часть выехала иномарка, которой управляла пожилая женщина. Из-за недостаточного расстояния для торможения водитель не смогла избежать столкновения с пешеходом.Прохожие немедленно вызвали скорую помощь. По предварительным данным, медики увезли пострадавшую с переломом ноги.