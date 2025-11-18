На Дону на аукцион выставили три промышленные площадки

Фото: Яндекс.Карты

В Ростовской области через платформу «ТЭК-торг» проводятся аукционы по реализации трех индустриальных зон. Компания «РН-Ростовнефтепродукт» является организатором этих торгов, предлагая заинтересованным лицам объекты с уже существующей инфраструктурой и удобным расположением с точки зрения транспорта. Эти зоны находятся в городе Белая Калитва, станице Кировской Кагальницкого района, а также на территории Чертковской нефтебазы.Начальная стоимость строений и сооружений, расположенных на Чертковской нефтебазе, установлена в размере 18,3 миллиона рублей. В состав предлагаемого пакета входят различные объекты, такие как гаражи, складские зоны, ремонтная мастерская, резервуары противопожарной безопасности, административное здание и другие постройки. Прием документов от желающих принять участие продлится до 9 декабря, а итоги аукциона будут подведены спустя две недели после окончания приема заявок.Цена имущественного комплекса Кировской индустриальной площадки, выставленного на торги, составляет более 43 миллионов рублей. К продаже предлагаются такие объекты, как здание бытового назначения, гаражный комплекс, пункт питания, контрольно-пропускной пункт, операторская, трансформаторная подстанция, складской комплекс, железнодорожная ветка, токарный цех и другие сооружения. Заявки на участие принимаются до 1 декабря, а результаты торгов объявят через две недели после этой даты.