В Ростовской области ведутся поиски 93-летней Евдокии Клименко

В Ростовской области ведутся поиски 93-летней Евдокии Клименко, которая пропала без вести. О её местонахождении ничего не известно с 22 сентября.

Евдокия проживает в Красном Сулине. Днем она покинула дом и не вернулась. Родственники, обнаружив пропажу, сразу же обратились в полицию. Позже к поисковой операции присоединились волонтёры.

Рост Евдокии составляет 150 сантиметров, у неё худощавое телосложение, седые волосы и голубые глаза.

В день, когда она исчезла, на женщине были синяя куртка, белая блузка, чёрные гамаши и шлепанцы.

Людей, которые видели женщину, изображённую на фотографии, просят позвонить по телефонам: 8-800-700-54-52 или 112.
Фото: ЛизаАлерт
