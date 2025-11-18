Новости
В центре Ростова на продажу за 57 миллионов выставили особняк Врангеля

В центре Ростова выставлен на продажу особняк Врангеля, оценочная стоимость которого составляет 57 миллионов рублей. Объявление о продаже было опубликовано в октябре на популярной онлайн-платформе.

Здание, известное как дом Врангеля, расположено на углу улицы Ульяновской и Газетного переулка. Этот особняк, построенный в 1885 году по проекту ростовского архитектора Николая Дорошенко, в конце XIX века служил домом для семьи Николая Егоровича Врангеля, известного российского предпринимателя, искусствоведа, литератора и коллекционера антиквариата. Позже владельцем стал И.И. Трояновский. До 90-х годов XX века здесь функционировал детский сад. В 2007 году здание было безвозмездно передано Ростовской-на-Дону епархии, которая впоследствии продала его за 9 миллионов рублей.

До реставрации в 2022 году особняк находился в плачевном состоянии. В ходе реставрационных работ были капитально отремонтированы фасады и внутренние помещения, восстановлена оригинальная лепнина и барельефы.

Общая площадь здания составляет 360 квадратных метров: 280 на первом этаже и 80 в подвале. В объявлении указано наличие всех подключенных городских коммуникаций и индивидуального газового отопления. Прилегающая территория благоустроена. Рядом находятся Казанская лестница, спуск к набережной и отреставрированные купеческие особняки. Объект культурного наследия планируется использовать под коммерческие цели.
Фото: соцсети
