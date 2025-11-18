В донской столице проводят активную работу по профилактике ВИЧ-инфекции среди молодежи

Фото: Администрация Ростова-на-Дону

Поддержание здоровья населения напрямую зависит от приверженности к здоровому образу жизни. Это, в свою очередь, ведет к увеличению продуктивности, улучшению как физического, так и ментального благополучия, а также уменьшению случаев заболеваний и ухудшения течения хронических болезней.Главная особенность и в то же время основная сложность общественно значимых заболеваний – их способность к масштабному распространению. Одним из таких заболеваний является ВИЧ. В Ростове-на-Дону активно проводятся мероприятия среди молодого поколения, направленные на предотвращение заражения ВИЧ-инфекцией.Департамент соцзащиты населения донской столицы с сентября по 10 декабря в учебных заведениях среднего профессионального образования города проводит разнообразные программы, направленные на предупреждение распространения ВИЧ, вирусных гепатитов В и С, а также на стимулирование приверженности здоровому образу жизни у учащихся.В рамках этих программ студентам читают лекции с элементами интерактива, проводят викторины, посвященные вопросам ВИЧ, и показывают видеоматериалы, акцентирующие внимание на профилактике ВИЧ-инфекции. Дополнительно, у молодых людей есть возможность воспользоваться услугой бесплатного и анонимного экспресс-тестирования на ВИЧ.Мероприятия прошли уже в семи средне-специальных учебных заведениях города. Среди них - авиационный и технологический колледжи ДГТУ, колледж экономики, управления и права ДГТУ, строительный колледж, колледж технологий машиностроения, колледж металлообработки и автосервиса, медицинский колледж, а также колледж ВГУЮ РПА РО. Свыше тысячи студентов и сотрудников прошли экспресс-тестирование на ВИЧ, получили консультацию от специалистов и информацию о способах распространения инфекции и методах профилактики.- Мы занимаемся просвещением, профилактированием, пытаемся донести до жителей нашего города, в том числе и молодёжной аудитории, студентов, что есть такие заболевания, как ВИЧ, гепатиты В и С, о том, как это профилактировать, как обнаружить, что делать. Вот у нас цель проведения этих мероприятий такая, - отметила директор Департамента социальной защиты населения Ростова-на-Дону Виктория Добрицкая.Всего в Ростове планируется охватить тестированием порядка 1 400 обучающихся.