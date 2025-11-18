Новости
На Большой Садовой в Ростове отключили светофоры

На Большой Садовой в Ростове отключили светофоры


В Ростове на пересечении улицы Большой Садовой и переулка Островского отключили светофоры. Световые сигналы отключились 18 ноября примерно в 14:00 на всех четырех сторонах перекрестка. Из-за этого водители не могут не выехать с Островского в сторону Пушкинской — слишком активное движение на Садовой.

Предположительно, проблема в срабатывании противоаварийной автоматики электросети, о которой АО «Донэнерго» объявило около 14:30. Сообщается, что ряд адресов в Ростове остался без света.

Несмотря на ситуацию со светофорами на Садовой/Островского, электричество в нескольких кафе рядом продолжает работать.
Фото: Donday
