В ноябре в Ростове побит температурный рекорд 78-летней давности

Фото: Rostov.ru.

В Ростове-на-Дону в ноябре 2025 года побит температурный рекорд 78-летней давности. Об этом свидетельствуют данные из таблицы температурных рекордов Ростова.По данным синоптиков, в Ростове 18 ноября потеплело до +19 градусов. Такая высокая температура была 78 лет назад - в 1947 году.Отметим, что еще жарче было в начале ноября 2023 года. Тогда температура была выше +22 градусов. А вот самый жаркий день ноября был в 1932 году. Тогда воздух прогрелся до +25 градусов, что напоминало температуру июня.