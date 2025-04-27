В Таганроге ведутся поиски 23-летней девушки, имеющей проблемы со здоровьем

Фото: Национальный центр помощи РО

В Ростовской области ведутся поиски 23-летней девушки, Ники Богатыревой, имеющей проблемы со здоровьем. С 25 апреля она перестала выходить на связь с близкими.Вечером 25 апреля Ника ушла из дома в Таганроге, не сообщив об этом родным. Ее исчезновение вызвало беспокойство у семьи, когда она не вернулась домой. Попытки связаться с ней оказались тщетными: девушка не отвечала ни на звонки, ни на сообщения. Обеспокоенные родственники обратились в полицию, и к поискам присоединились волонтеры.Необходимо отметить, что Ника нуждается в постоянном медицинском наблюдении и специальном уходе в связи с ее особенностями здоровья.Описание пропавшей: рост приблизительно 174 см, стройное телосложение, короткие светло-русые волосы и карие глаза. На носу есть пирсинг.В день исчезновения на ней были: белые спортивные брюки, белая футболка и синяя клетчатая рубашка.Если вы располагаете какой-либо информацией о местонахождении девушки, изображенной на фотографии, или вам что-либо известно о ее судьбе, пожалуйста, сообщите об этом в правоохранительные органы по телефонам: 112 и 8 928 158 36 12.