Бывшего мужа убитой в Ростове женщины отправят на психэкспертизу в Краснодар

Фото: DonDay.ru.

Подозреваемого в убийстве 39-летней Алены Редько отправят на судебно-психиатрическую экспертизу. Обследовать Сергея Редько будут в Краснодаре. Об этом Donday.ru сообщила мать погибшей, Елена.Напомним, трагедия случилась в конце августа 2025 года. На поиски пропавшей без вести Алены Редько вышли сотни людей. В тот день она встретилась с бывшим супругом Сергеем и поехала с ним в Ростов из Аксая. Спустя некоторое время ее телефон был отключен, а домой она не вернулась. Подозрения пали на бывшего мужа, который видел ее последним.Когда тело Алены Редько было найдено в лесополосе на Левом берегу Дона, мужчина признался в содеянном. На допросе Сергей рассказал, как убил бывшую супругу.По данным следствия, в пути женщина заснула. Подозреваемый накинул на ее шею провод и задушил, а затем выбросил вещи и перенес тело в лесополосу. Сергея задержали и отправили в СИЗО. По словам матери погибшей, в браке мужчина сильно ревновал любимую, контролировал ее и следил за переписками в телефоне. Даже после развода он не мог смириться и пытался поддерживать общение.- Его отправят на психэкспертизу в Краснодар. Пока до 30 ноября он будет находиться в СИЗО, - рассказала мать погибшей, Елена.Отметим, что судебная психэкспертиза проводится только в тех случаях, когда есть основания думать о невменяемости обвиняемого. Если суд установит этот факт, наказание может быть изменено на принудительные меры медицинского характера.