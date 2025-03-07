Фото: ЛизаАлерт

В Ростовской области родственники разыскивают 64-летнюю пенсионерку. Её местонахождение неизвестно с 5 марта.Пожилая женщина проживает в Азове. В указанный день она вышла из дома на прогулку, но так и не вернулась. Обеспокоенные родные обратились в правоохранительные органы. К поисковой операции присоединились добровольцы.Рост пропавшей – 165 см, телосложение худощавое. У неё карие глаза и черные волосы.В день исчезновения на ней были синяя куртка, черные спортивные брюки. На ногах – бежевые ботинки, на голове – белая шапка.Всех, кто обладает информацией о местонахождении Ирины Бондаревой или видел её на фотографии, просьба позвонить по телефону: 8-800-700-54-52.