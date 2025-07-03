В Ростове зафиксировали незаконный сброс грунта у береговой линии реки Темерник

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В Ростове-на-Дону зафиксирован несанкционированный сброс грунта у береговой линии реки Темерник, о чем сообщило Министерство природных ресурсов Ростовской области.Ранее в сети интернет распространились сведения о незаконном размещении грунта на берегу Темерника в районе улицы Южной. Для проверки информации на место происшествия прибыли сотрудники областного Минприроды. В ходе осмотра территории в Ворошиловском районе Ростова-на-Дону, вблизи улицы Южной, на участке, входящем в прибрежную защитную зону Темерника, было обнаружено складирование земляных масс.Специалисты установили личность человека, ответственного за отсыпку грунта в пределах прибрежной зоны реки. С ним была проведена разъяснительная беседа и даны указания по устранению образовавшихся насыпей грунта.Кроме того, министерство направило в адрес городской администрации официальное требование об обеспечении контроля за проведением работ по вывозу грунта и ограничению доступа транспорта на указанную территорию.