Жителям Ростовской области могут грозить штрафы за отдых у реки

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В летний сезон многие ростовчане предпочитают проводить время у рек, озёр или на морском побережье. Здесь можно загорать, купаться и заниматься рыбной ловлей.Однако, приятный отдых может быть испорчен неожиданными штрафами. Сайт DonDay предостерегает о финансовых потерях из-за незнания правил поведения у водоёмов, особенно в отношении парковки.Важно знать, что водоохранная зона (ВОЗ) – это территория, прилегающая к водным объектам, где действуют особые правила использования природных ресурсов. Цель создания ВОЗ – охрана водных ресурсов от загрязнения, поскольку бензин, масла, мусор и удобрения могут нанести серьёзный ущерб природе.В границах ВОЗ действуют строгие ограничения: нельзя использовать неочищенные сточные воды для удобрения сельхозугодий, размещать кладбища и свалки, а также строить автозаправочные станции.Для рыбаков и отдыхающих наиболее важны запреты на мытьё автомобилей и мотоциклов в водоохранной зоне. Также запрещены передвижение и парковка автомобилей вне дорог с твёрдым покрытием и специально оборудованных стоянок.Автомобилистам следует помнить, что парковать машину можно только за пределами ВОЗ. В противном случае штраф неизбежен. Рекомендуется заранее изучить карты и определить границы водоохранных зон.Поэтому, отправляясь на рыбалку, стоит искать асфальтированные парковки или дороги. Если их нет, лучше оставить автомобиль подальше от берега и пройтись пешком. Нарушение этого правила влечёт за собой административное взыскание. При этом, штраф могут выписать даже при отсутствии предупреждающих знаков о наличии водоохранной зоны.Размер штрафа для физических лиц составляет от 3 000 до 4 500 рублей. Должностные лица заплатят от 8 000 до 12 000 рублей. Самые большие штрафы предусмотрены для юридических лиц – от 200 000 до 400 000 рублей.