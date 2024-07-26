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В Ростовской области в ночь на 26 июля раздался взрыв и начался пожар

В Ростовской области в ночь на 26 июля раздался взрыв и начался пожар
В Ростовской области раздался звук взрыва и начался пожар. Местные жители сообщили, что громкий звук, вероятно, был вызван падением сбитого дрона.

Среди ночи жителей Родионово-Несветайского района разбудил громкий звук взрыва. Это произошло 26 июля после полуночи. Люди в страхе вскочили с кроватей и выбежали на улицу.

В этот момент начался пожар — загорелась сухая растительность. По словам очевидцев, причиной возгорания стал упавший дрон, который был сбит системой ПВО.

Официальных комментариев на счет происшествия пока нет.

Напомним, что 9 июля на Ростовскую область была совершена атака беспилотников. Из-за чего произошло два пожара.

В Ростове-на-Дону после падения обломков загорелась сухая растительность. Одновременно с этим в Родионово-Несветайском районе произошло возгорание двух трансформаторов на электроподстанции.

К счастью, в обоих случаях огонь удалось оперативно потушить.
Фото: Соцсети.
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