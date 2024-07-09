После массовой атаки БПЛА в Ростовской области загорелась электроподстанция
Ростовская область попала под массовую атаку беспилотников. ЧП произошло в ночь на 9 июля.
Первые звуки взрывов раздались около 02:00. Грохот было слышно в Родионово-Несветайском, Неклиновском, Морозовском районах, а также Таганроге, Ростове-на-Дону и др.
- В результате воздушной атаки в Родионово-Несветайском районе произошло возгорание двух трансформаторов на электроподстанции, - сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев.
Огонь охватил порядка 60 квадратных метров. Однако к тушению пожара удалось приступить не сразу - только после проверки саперами площадки возле подстанции спасатели начали работу. Ближе к 06:00 пламя удалось погасить. К счастью, обошлось без пострадавших.
Глава региона добавил, что силами противовоздушной обороны были сбиты десятки беспилотников. В донской столице на месте падения обломков загорелась сухая растительность. Огонь оперативно удалось потушить.