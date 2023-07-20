Жителей Гуково переполошил громкий звук взрыва

Фото: соцсети.

Жители Гуково напуганы звуком мощного взрыва. Грохот в небе раздался вечером 20 июля.По словам очевидцев, около 18 часов над городом пролетел какой-то неопознанный объект. Затем он пошел на снижение, и прогремел взрыв.Пользователи социальных сетей стали бурно обсуждать инцидент. Мнения разделились. Одни уверены, что звук был от работы ПВО (прим. - система противовоздушной обороны). Другие предположили, что это мог быть переход самолета на сверхзвуковую скорость.Официального комментария пока нет.