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Жителей Гуково переполошил громкий звук взрыва

Жителей Гуково переполошил громкий звук взрыва
Жители Гуково напуганы звуком мощного взрыва. Грохот в небе раздался вечером 20 июля.

По словам очевидцев, около 18 часов над городом пролетел какой-то неопознанный объект. Затем он пошел на снижение, и прогремел взрыв.

Пользователи социальных сетей стали бурно обсуждать инцидент. Мнения разделились. Одни уверены, что звук был от работы ПВО (прим. - система противовоздушной обороны). Другие предположили, что это мог быть переход самолета на сверхзвуковую скорость.

Официального комментария пока нет.
Фото: соцсети.
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