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Жителей Ростовской области 28 мая напугал громкий звук взрыва

Жителей Ростовской области 28 мая напугал громкий звук взрыва
В Ростовской области услышали громкий звук взрыва. Грохот раздался в небе над донским регионом 28 мая.

Жители Багаевского района сообщают, что звук был слышен около 16:30. От него в домах задрожали стены, стекла задребезжали, а у автомобилей сработали сигнализации.

— Лучше в небе, чем на земле, — пишут напуганные люди. — Спасибо, что успевают (прим. — отбить снаряды системой противовоздушной обороны).

Никаких официальных подтверждений работы ПВО на данный момент нет. Не исключено, что это был звук самолета, переходящего на сверхзвуковую скорость.
Фото: Ростов ру
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