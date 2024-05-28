Жителей Ростовской области 28 мая напугал громкий звук взрыва

Фото: Ростов ру

В Ростовской области услышали громкий звук взрыва. Грохот раздался в небе над донским регионом 28 мая.Жители Багаевского района сообщают, что звук был слышен около 16:30. От него в домах задрожали стены, стекла задребезжали, а у автомобилей сработали сигнализации.— Лучше в небе, чем на земле, — пишут напуганные люди. — Спасибо, что успевают (прим. — отбить снаряды системой противовоздушной обороны).Никаких официальных подтверждений работы ПВО на данный момент нет. Не исключено, что это был звук самолета, переходящего на сверхзвуковую скорость.