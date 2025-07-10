В крупной партии подсолнечника в Ростовской области обнаружили карантинный сорняк

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В Ростовской области зафиксирован факт обнаружения семян опасного сорного растения, а именно – амброзии полыннолистной, в значительной партии семян подсолнечника. Об этом сообщили в региональном отделении Россельхознадзора.В ходе инспекции складских территорий в Родионово-Несветайском районе, принадлежащих одному из предприятий, в 270 тоннах подсолнечных семян было выявлено наличие карантинного сорняка – амброзии полыннолистной. Такое заражение могло бы привести к серьезным негативным последствиям, затрагивающим и аграрный сектор, и здоровье людей.Компания получила официальное предупреждение в связи с выявлением карантинного объекта. На данный момент зараженные семена подсолнечника направлены на переработку по специализированной технологии, гарантирующей невозможность их дальнейшего применения в качестве посевного материала.Важно отметить, что чаще всего от вредоносного сорняка страдают яровые хлеба и пропашные культуры. Зараженную амброзией продукцию нельзя вывозить за пределы региона и страны.