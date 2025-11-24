В Ростовской области в большой партии семян подсолнечника нашли семена амброзии

Фото: Нейросеть

В Ростовской области в крупной партии подсолнечных семян обнаружили примеси амброзии полыннолистной. Об этом сообщили представители регионального управления Россельхознадзора.Данный карантинный сорняк характеризуется высокой жизнеспособностью и легко адаптируется к различным условиям окружающей среды, включая скашивание, повышенную влажность или засуху. Семена амброзии сохраняют способность к прорастанию в течение значительного времени, иногда до 4 десятилетий. Амброзия представляет серьезную угрозу для здоровья человека, вызывая острые и затяжные аллергические реакции.Этот опасный сорняк был найден на территории складского комплекса, принадлежащего частному бизнесу в Азовском районе. Общий вес зараженной партии составил 3,5 тысячи тонн. Владелец складских помещений получил официальное предупреждение, а вся партия подсолнечника отправлена на дальнейшую обработку.Согласно действующим нормативам при обнаружении амброзии в продуктах, подлежащих карантинному контролю, в том числе в семенах сельскохозяйственных культур и зерне, их транспортировка за пределы области и экспорт в другие государства становятся невозможными.