В Ростовской области в ковидных госпиталях лежат более пяти тысяч человек

Фото: Алексей Бойко.

В Ростовской области растет число пациентов ковидных госпиталей. По данным на 8 ноября, стационарное лечение получают 5 324 человека.Медики оценивают состояние 51 человека как тяжелое. Эти пациенты подключены к инвазивным аппаратам искусственной вентиляции легких. Кислород поступает в их организмы через специальные трубки. В некоторых особо тяжелых случаях врачам приходится делать надрез на стенке трахеи и вставлять оборудование прямо в просвет. Еще 395 человек снабжают жизненно необходимым газом с помощью масок и мундштуков.Число инфицированных по-прежнему растет. За минувшие сутки диагноз подтвердился у 649 жителей региона. Всего с начала пандемии заболели 161 244 человека. Как сообщили в областном правительстве, 136 625 из них смогли побороть инфекцию.В связи с ухудшением эпидситуации на Дону ввели полный локдаун с 1 по 7 ноября. За праздничную неделю прирост зараженных только увеличился, а смертность среди пациентов ковидных госпиталей осталась на прежнем уровне. Тем не менее с 8-го числа жесткие ограничения утратили силу. Спортзалы, заведения общепита, салоны красоты и ряд других организаций, не оказывающих услуг первой необходимости, начали работать.