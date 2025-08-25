Новости
В Ростовской области ночью 25 августа объявили угрозу атаки дронов

В ночь на 25 августа в Ростовской области было сделано предупреждение о высоком уровне угрозы из-за вероятной атаки дронов. Жители региона получили соответствующее уведомление приблизительно в 00:52.

Населению рекомендовали покинуть открытые территории и не приближаться к окнам.
Фото: Donday
