Ростовский врач дала рекомендации по восстановлению здорового сна у школьников

Фото: Нейросеть

С приходом осени и завершением летних каникул перед родителями остро встает задача нормализации режима сна у детей. Летняя свобода сменяется необходимостью ранних подъемов, поэтому важно заранее позаботиться о здоровом сне школьников. Врач-педиатр Дарья Мелешко делится рекомендациями, как безболезненно вернуть режим.Здоровый сон играет ключевую роль в когнитивных функциях, таких как концентрация внимания и память, а также в общем состоянии здоровья ребенка.Потребность во сне варьируется в зависимости от возраста: дошкольникам требуется до 13 часов сна, ученикам начальной школы – до 12, а подросткам – 8-9 часов, подчеркивает специалист. Чтобы адаптация к школьному расписанию прошла гладко, Дарья советует следующее.Начните корректировку режима заранее, за неделю-две до начала занятий. Каждый день сдвигайте время отхода ко сну на 15-30 минут раньше. Такой постепенный подход поможет организму привыкнуть к новому графику без стресса.Также важно ограничить использование электронных устройств перед сном. Телевизор, планшет и смартфон стимулируют нервную систему и препятствуют выработке мелатонина, что затрудняет засыпание. Лучше провести вечер за чтением книги.Не менее важно обратить внимание на рацион ребенка. Употребление тяжелой пищи непосредственно перед сном может перегрузить желудок и нарушить сон. Легкий перекус, такой как йогурт или фрукт, будет более предпочтительным.