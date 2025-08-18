ВТБ провел встречу с представителями подразделений финансовой разведки стран Евразийского региона

Фото: ВТБ

В рамках программы «Новое поколение - 2025», которая организуется Росфинмониторингом совместно с Россотрудничеством и Международным учебно-методическим центром финансового мониторинга (МУМЦФМ), в банке ВТБ прошла встреча с участием более 25 представителей подразделений финансовой разведки Беларуси, Индии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.Программа направлена на формирование рабочих связей и обмен опытом между представителями национальных «антиотмывочных» систем различных государств в рамках укрепления международной системы по противодействию отмыванию доходов и финансированию терроризма (ПОД/ФТ). ВТБ принимает активное участие в программе «Новое поколение» ежегодно, начиная с 2023 года. В этом году встреча была посвящена обсуждению вопросов сотрудничества между финансовой разведкой и кредитной организацией.В ходе встречи сотрудники ВТБ поделились опытом формирования портрета участников высокорисковых схем и ключевых признаков для их выявления среди клиентов банка. Эксперты банка также продемонстрировали различные способы выявления подозрительных клиентов с использованием широкого перечня инструментов.Участники встречи особенно подчеркнули важность вклада банковского сообщества в подготовку национальной антиотмывочной системы к третьему раунду взаимной оценки Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ).В рамках этого процесса ЕАГ оценивает антиотмывочные системы государств евразийского региона на соответствие международным стандартам в сфере ПОД/ФТ.