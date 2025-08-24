Новости
Для стадиона «Ростов Арена» на один миллион рублей закупят светильники и лампы

Для поддержания освещения газона на стадионе «Ростов Арена» в Ростове-на-Дону будет произведена закупка ламп и светильников на общую сумму один миллион рублей. Данные о соответствующем тендере опубликованы на портале госзакупок.

Государственное автономное учреждение Ростовской области «Ростов Арена» планирует приобрести лампы и светильники для системы дополнительного освещения травяного покрытия стадиона. В соответствии с тендерной документацией, на приобретение светового оборудования выделено чуть более миллиона рублей.

Планируется закупить 60 светильников, а также 60 натриевых ламп высокого давления. Финансирование будет осуществляться за счет внебюджетных средств организации.

Поставка указанного оборудования, включающего светильники и лампы, должна быть завершена до 3 сентября 2025 года.
Фото: Donday
