Автомобиль разорвало на части в результате жуткого ДТП в Ростовской области
На ростовской трассе произошла крупная авария. Кадрами страшной аварии поделились очевидцы в социальных сетях.
Происшествие случилось 24 августа около восьми вечера неподалеку от населенного пункта Красновка Каменского района.
По словам людей, ставших свидетелями, движение в направлении поселка затруднено из-за последствий ДТП. Обстоятельства аварии выясняют.
На фото хорошо видно, что транспортное средство серьезно пострадало – кузов машины практически разорван на две части.