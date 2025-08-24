Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

Версия для печати

Автомобиль разорвало на части в результате жуткого ДТП в Ростовской области

Автомобиль разорвало на части в результате жуткого ДТП в Ростовской области

На ростовской трассе произошла крупная авария. Кадрами страшной аварии поделились очевидцы в социальных сетях.

Происшествие случилось 24 августа около восьми вечера неподалеку от населенного пункта Красновка Каменского района.

По словам людей, ставших свидетелями, движение в направлении поселка затруднено из-за последствий ДТП. Обстоятельства аварии выясняют.

На фото хорошо видно, что транспортное средство серьезно пострадало – кузов машины практически разорван на две части.
Фото: соцсети
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.