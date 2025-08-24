Новости
Почти три недели искали пропавшего без вести 54-летнего мужчину из Ростовской области

В Ростовской области после почти трехнедельных поисков был обнаружен живым 54-летний мужчина, который считался пропавшим без вести.

Информация о местонахождении Владимира Пастухова отсутствовала с 3 августа.

В тот день Владимир ушел из своего дома в Батайске и не вернулся обратно. Когда он перестал отвечать на телефонные звонки, его родственники начали беспокоиться. Сначала они попытались самостоятельно найти мужчину, а затем обратились за помощью в полицию и к волонтерам.

К счастью, поисковые операции успешно завершились. Владимир дал о себе знать 21 августа, почти через три недели после исчезновения. О том, где он находился в течение этого времени, не сообщается.
Фото: Лиза Алерт
