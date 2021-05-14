В Ростовской области за сутки от коронавируса выздоровели 174 человека

Число выздоровевших от COVID-19 на Дону продолжает расти. За сутки с 16 по 17 мая вирус побороли еще 174 человека. Всего за период пандемии медики вылечили 81 957 дончан.В стационарах получают лечение 1 486 пациентов. Из них 10 подключены к инвазивным аппаратам искусственной вентиляции легких. Эти пациенты находятся в тяжелом состоянии и не могут самостоятельно дышать. Организм получает кислород с помощью трахейной трубки. Иногда врачам приходится делать надрез на стенке трахеи и вставлять трубку в просвет. Чтобы пациенты не чувствовали боль или дискомфорт, их вводят в медикаментозную кому. Еще 142 человека получают кислород с помощью специальных масок и мундштуков, находясь в сознании.Увеличилось и количество инфицированных дончан. За последние 24 часа диагноз подтвердился у 202 человек. Всего за период пандемии вирус подхватили 91 535 человек, сообщили в областном правительстве.Фото: Lenta.ru.