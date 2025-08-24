В Ростове на новой рабочей неделе ожидаются массовые отключения света
На следующей неделе жителей Ростова-на-Дону ожидают временные отключения электроэнергии в связи с проведением необходимых ремонтных работ. Об этом население заблаговременно информирует компания «Донэнерго».
В понедельник, 25 августа, с 9:00 до 17:00 будет приостановлено электроснабжение ряда домов по следующим адресам: улица Детская (дома с номерами от 137 до 175 и от 136 до 164), переулок Конный (здания под номерами от 25 до 45 и от 34 до 56), переулок Книжный (дома с номерами от 125 до 159 и от 140 до 170), улица Солидарности (номера домов с 131 по 207), улица Гельца (дома под номерами от 21 до 37 и от 18 до 28). Кроме того, без электричества останутся туристические базы «Восход», «Локомотив», «Ветерок», «Крылья», «Витязь», а также организация РТТУ.
Во вторник, 26 августа, в тот же временной промежуток (с 9:00 до 17:00) электричество будет недоступно в зданиях, расположенных по адресам: улица Гикало (дома с 2 по 24 и с 1 по 19), улица Алма-Атинская (дома 29, 31/1, 42), улица Щаденко (дома с 28 по 32), улица Сурикова (дома с 1 по 17 и с 2 по 20), улица Юфимцева (дома 4/1 и 4/2).
С более подробным графиком можно ознакомиться на сайте компании.