Глава Новошахтинска попросил жителей региона не приезжать на горящий нефтезавод

Фото: тг-канал Юрия Слюсаря

Глава города Новошахтинска Сергей Бондаренко обратился к жителям Ростовской области через свои социальные сети с просьбой воздержаться от посещения места происшествия в городе.Администрация предприятия и сотрудники экстренных служб настоятельно просят граждан не прибывать на территорию, где произошла чрезвычайная ситуация.- Мы признательны за стремление горожан оказать поддержку и понимаем интерес к происходящему, однако ваше присутствие существенно затрудняет процесс ликвидации пожара, - подчеркнул глава города.