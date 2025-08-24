Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

Глава Новошахтинска попросил жителей региона не приезжать на горящий нефтезавод

Глава Новошахтинска попросил жителей региона не приезжать на горящий нефтезавод

Глава города Новошахтинска Сергей Бондаренко обратился к жителям Ростовской области через свои социальные сети с просьбой воздержаться от посещения места происшествия в городе.

Администрация предприятия и сотрудники экстренных служб настоятельно просят граждан не прибывать на территорию, где произошла чрезвычайная ситуация.

- Мы признательны за стремление горожан оказать поддержку и понимаем интерес к происходящему, однако ваше присутствие существенно затрудняет процесс ликвидации пожара, - подчеркнул глава города.
Фото: тг-канал Юрия Слюсаря
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.