Около полтысячи пожарных ликвидируют крупный пожар на нефтезаводе в Новошахтинске

Примерно полтысячи профессионалов занимаются устранением крупного пожара, возникшего на нефтеперерабатывающем комплексе в Новошахтинске. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности главы Ростовской области, Юрий Слюсарь.

Напомним, 21 августа в Красносулинском районе в результате атаки беспилотника произошло возгорание на предприятии, специализирующемся на производстве нефтепродуктов. Уже более трех суток пожарные бригады ведут борьбу с огнем, охватившим производственные мощности.

Для ликвидации пожара была направлена мобильная группа МЧС. Поддержку оказывают сотрудники Министерства по чрезвычайным ситуациям из четырех регионов России: Краснодарского края, Республики Калмыкия, Волгоградской и Московской областей.

Всего в ликвидации чрезвычайной ситуации участвуют 412 человек и 150 единиц техники. Для усиления тушения пожара были привлечены два железнодорожных поезда, специально оборудованных для тушения пожаров, но на данный момент в работе находится только один из них.

Помимо пенообразователя, огнеборцам потребовалось значительное количество воды. Важно отметить, что из-за этого в расположенных рядом населенных пунктах возникли перебои с водоснабжением.
Фото: тг-канал Юрия Слюсаря
