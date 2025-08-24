Алексея Панкратова утвердили в качестве руководителя Веселовского района

Фото: соцсети

Местная администрация объявила об утверждении Алексея Панкратова в качестве руководителя Веселовского района Ростовской области. На заседании Собрания депутатов шестого созыва, прошедшем 21 августа, главным стал вопрос об избрании главы Веселовского района.За этот пост боролись два претендента: Елена Нестерук, заместитель главы районной администрации, и Алексей Панкратов, временно исполнявший обязанности руководителя района.В результате единогласного голосования депутатов района Алексей Панкратов получил поддержку и был избран на должность главы Веселовского района.Согласно решению Собрания депутатов, он приступил к своим обязанностям 21 августа 2025 года и будет занимать эту должность в течение пяти лет.Роман Криворотов, предыдущий глава района, покинул свой пост в марте 2025 года, завершив пятилетний срок работы на этой должности.