Около 8 тыс. жителей Красного Сулина остались без воды из-за крупного пожара в Новошахтинске

Фото: Donday

Более трех суток продолжается борьба с масштабным возгоранием на нефтеперерабатывающем предприятии в Новошахтинске, о чем сообщил губернатор Ростовской области, Юрий Слюсарь.Для ликвидации огня привлечена мобильная группа МЧС. В дополнение к пене, пожарным понадобился значительный объем воды, что привело к временным проблемам с подачей воды в близлежащих населенных пунктах.По словам Юрия Слюсаря, большая часть неполадок уже устранена, и коммунальные службы проводят проверку основного водопровода. Вода начала поступать в городские резервуары.Тем не менее, около 8 тысяч жителей Красного Сулина и нескольких близлежащих поселков все еще испытывают проблемы с водоснабжением. Для обеспечения населения водой организована доставка.