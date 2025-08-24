Новости
Юноша на мотоцикле попал под колеса иномарки в Ростовской области

В Волгодонском районе Ростовской области 23 августа днем произошла авария, в которой участниками стали несовершеннолетний мотоциклист и легковой автомобиль. Событие случилось в станице Романовской.

По имеющимся данным, женщина 33 лет, находясь за рулем автомобиля «Тойота Корола», ехала по улице Каральского. Подъезжая к зданию номер 45а, она планировала повернуть налево, но, не убедившись в безопасности маневра и не заметив приближающийся мотоцикл, не уступила ему дорогу. Это привело к столкновению двух транспортных средств.

Как сообщили в региональном управлении ГИБДД, 17-летний мотоциклист получил повреждения в результате дорожно-транспортного происшествия. Молодой человек был доставлен в больницу для оказания медицинской помощи.
Фото: Госавтоинспекция РО
