Водоснабжение в Красном Сулине восстановлено после ЧП в Новошахтинске

Водоснабжение в Красном Сулине восстановлено после перерыва, вызванного чрезвычайной ситуацией в Новошахтинске. Информацию подтвердила Антонина Пшеничная, глава областного Министерства жилищно-коммунального хозяйства.

"Резервуары функционируют в штатном режиме. Их наполнение достигло необходимого уровня", – сообщила министр.

Ожидается, что в скором времени вода поступит в населенные пункты: Соцпоселок, Горняцкий, поселок 50 лет Октября и хутор Малая Гнилуша.

Специалисты продолжают устранять воздушные пробки на магистральном водопроводе, чтобы как можно быстрее возобновить подачу воды в жилые дома. Также организована доставка воды населению.

Напомним, что из-за тушения пожара на новошахтинском предприятии утром 23 августа жители Красного Сулина и прилегающих поселений остались без водоснабжения.
