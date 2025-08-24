В пожаре в Ростовской области дотла сгорела баня

Фото: ГУ МЧС Ростовской области

В Ростовской области 20 августа произошел разрушительный пожар, полностью уничтоживший баню в Каменске-Шахтинском. Инцидент случился в садовом товариществе «Строитель», где во дворе частного дома вспыхнула баня.Огонь молниеносно охватил строение, не оставив от него почти ничего. К прибытию пожарных пламя уже бушевало на территории 15 квадратных метров.По предварительным данным, причиной возгорания стало несоблюдение техники безопасности при использовании печного оборудования. Это выяснил прибывший на место дознаватель.