В пожаре в Ростовской области дотла сгорела баня

В Ростовской области 20 августа произошел разрушительный пожар, полностью уничтоживший баню в Каменске-Шахтинском. Инцидент случился в садовом товариществе «Строитель», где во дворе частного дома вспыхнула баня.

Огонь молниеносно охватил строение, не оставив от него почти ничего. К прибытию пожарных пламя уже бушевало на территории 15 квадратных метров.

По предварительным данным, причиной возгорания стало несоблюдение техники безопасности при использовании печного оборудования. Это выяснил прибывший на место дознаватель.
Фото: ГУ МЧС Ростовской области
