В Ростовской области на аукцион выставили земельный надел и специализированную технику агрофирмы

Фото: Нейросеть

В Ростовской области на аукцион выставлены земельный надел и специализированная техника агрофирмы, общая стоимость которых оценивается в 5,6 млн рублей.Имущество обанкротившейся компании из слободы Большая Мартыновка планируется продать с торгов. Данные о предстоящих торгах опубликованы на веб-ресурсе единого федерального реестра сведений о банкротстве.На торги выставлены: участок земли, жатка для комбайна ДОН-1500, самоходный зерноуборочный комбайн КЗС-10К, а также зерновая сеялка механического типа ЗС-4,2.Начальная цена всех четырех лотов составляет 5,6 миллиона рублей. Заявки на участие в аукционе принимаются с 25 августа по 29 сентября. Результаты торгов будут объявлены 1 октября.Следует отметить, что ООО «Лукино» было зарегистрировано в марте 2003 года в Мартыновском районе. Основным видом деятельности компании было выращивание зерновых культур. В июле 2024 года организация была признана банкротом в связи с задолженностью перед кредиторами.