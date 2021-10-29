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В Ростовской области от коронавируса выздоровели еще 596 жителей

В Ростовской области от коронавируса выздоровели еще 596 жителей
В Ростовской области растет число выздоровевших от COVID-19. За сутки с 1 по 2 ноября опасный вирус побороли еще 596 жителей региона.

В стационарах получают лечение пять тысяч человек, в том числе 46 пациентов подключены к инвазивным аппаратам ИВЛ. Врачи оценивают их состояние как тяжелое. Как правило, эти люди не могут самостоятельно дышать. Их снабжают кислородом с помощью специальных трубок. В некоторых случаях медикам приходится делать надрез на трахее и вставлять устройство в просвет. Чтобы пациенты не чувствовали боли, их вводят в медикаментозную кому.

Еще 380 человек также подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Однако у них объем поражения легких меньше. Они могут самостоятельно дышать и передвигаться. Такие пациенты получают кислород через маски и мундштуки.

Увеличилось и число зараженных COVID-19. За минувшие сутки диагноз подтвердился у 640 человек. Всего с начала пандемии вирус подхватили 157 357 человек. Как сообщили в региональном правительстве, 133 102 из них уже выздоровели.
Фото: Алексей Бойко.
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Теги: коронавирус в Ростовской области COVID-19 на Дону

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