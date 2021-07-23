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От коронавируса выздоровел еще 291 человек в Ростовской области

От коронавируса выздоровел еще 291 человек в Ростовской области
В Ростовской области от COVID-19 выздоровел еще 291 человек. С начала пандемии по 26 июля число поборовших инфекцию достигло 95 648.

Стационарное лечение получают 3 449 жителей донского региона. Из них 289 получают кислород с помощью специальных масок и мундштуков. Еще 34 человека подключены к инвазивным аппаратам ИВЛ. Их снабжают кислородом через трахейные трубки. К такому способу поддержки жизни людей прибегают в крайних случаях - когда поражено более 75% легких. Пациентам вставляют трубки в трахею. Иногда приходится делать надрез передней стенки трахеи и вставлять устройство в просвет. В таком случае пациентов вводят в медикаментозную кому, чтобы те не чувствовали дискомфорта или боли.

Растет и количество инфицированных. За последние сутки вирус подхватил 391 человек. С начала пандемии диагноз подтвердился у 107 592 жителей области. По информации правительства донского региона, большинство из них - ростовчане от 18 до 66 лет.

Теги: коронавирус в Ростовской области COVID-19 на Дону

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