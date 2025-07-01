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В 2026 году в Ростовской области новогодние праздники продлятся 12 дней

В 2026 году в Ростовской области новогодние праздники продлятся 12 дней
В 2026 году в Ростовской области новогодние праздники продлятся 12 дней. Об этом сообщили в Министерстве труда.

Люди уйдут на каникулы 31 декабря 2025 года и будут отдыхать до 11 января 2026 года.

В течение года жители Дона также смогут отдохнуть пять раз по три дня:
С 21 по 23 февраля.
С 7 по 9 марта.
С 1 по 3 мая.
С 9 по 11 мая.
С 12 по 14 июня.

Выходной на День народного единства 4 ноября выпадает на среду, а на новогодние праздники начнутся 31 декабря в четверг.
Фото: Минтруд
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