В 2026 году в Ростовской области новогодние праздники продлятся 12 дней
В 2026 году в Ростовской области новогодние праздники продлятся 12 дней. Об этом сообщили в Министерстве труда.
Люди уйдут на каникулы 31 декабря 2025 года и будут отдыхать до 11 января 2026 года.
В течение года жители Дона также смогут отдохнуть пять раз по три дня:
С 21 по 23 февраля.
С 7 по 9 марта.
С 1 по 3 мая.
С 9 по 11 мая.
С 12 по 14 июня.
Выходной на День народного единства 4 ноября выпадает на среду, а на новогодние праздники начнутся 31 декабря в четверг.