Фото: Минтруд

В 2026 году в Ростовской области новогодние праздники продлятся 12 дней. Об этом сообщили в Министерстве труда.Люди уйдут на каникулы 31 декабря 2025 года и будут отдыхать до 11 января 2026 года.В течение года жители Дона также смогут отдохнуть пять раз по три дня:Выходной на День народного единства 4 ноября выпадает на среду, а на новогодние праздники начнутся 31 декабря в четверг.