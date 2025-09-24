В 2026 году новогодние праздники продлятся 12 дней

фото: Правительство России

Михаил Мишустин подписал постановление о праздничных и выходных днях в 2026 году. Об этом сообщает Правительство России.Целых 29 дней праздников будет ожидать нас в 2026 году. 3 и 4 января выпадут на субботу и воскресенье. Это нерабочие праздничные дни. Их решили перенести на пятницу, 9 января, и четверг, 31 декабря.Выходными будут дни с 31 декабря 2025 года по 11 января 2026 года (Новый год и Рождество), с 21 по 23 февраля (День защитника Отечества), с 7 по 9 марта (Международный женский день), с 1 по 3 мая (День труда) и с 9 по 11 мая (День Победы), с 12 по 14 июня (День России), 4 ноября (День народного единства) и 31 декабря (Новый год).