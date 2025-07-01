В крупной партии подсолнечника в Ростовской области обнаружили семена амброзии

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В Ростовской области сотрудники Россельхознадзора обнаружили семена опасного сорняка, а именно – амброзии полыннолистной, в крупной партии семян подсолнечника, общий вес которой превысил 500 тонн. Данное событие зафиксировано на территории указанного региона.Согласно полученным данным, карантинное растение – амброзия полыннолистная – было выявлено в 564 тоннах семян подсолнечника, находившегося на хранении в складском комплексе, принадлежащем компании, осуществляющей деятельность в Зерноградском районе. Обнаружение зараженных семян свидетельствовало о возможной опасности для сельского хозяйства и здоровья граждан.В связи с выявленным фактом наличия карантинного объекта, компании было объявлено официальное предупреждение. В настоящее время вся партия семян подсолнечника отправлена на специальную обработку с использованием технологии, которая исключает возможность их дальнейшего использования в качестве посевного материала.Следует подчеркнуть, что амброзия полыннолистная представляет собой значительную угрозу для земель. Её корневая система оказывает негативное воздействие на плодородность почвы, а сам сорняк отличается высокой приспособляемостью к различным погодным условиям, включая засушливую и влажную погоду. Помимо этого, контакт с этим растением зачастую вызывает аллергические реакции у людей.Наибольший вред от этого сорняка наблюдается на посевах яровых зерновых культур и пропашных растений. Продукция, содержащая амброзию, не может быть вывезена за пределы области и страны.