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В Ростовской области тысячи ростовчан и жителей садовых товариществ остались без света

В Ростовской области тысячи ростовчан и жителей садовых товариществ остались без света

В Ростовской области 15 января тысячи жителей и дачников остались без электроснабжения. Об этом сообщила АО «Донэнерго».

Причиной отключения стали повреждения на линиях электропередачи, в результате чего многие люди остались без света в своих домах. Энергоснабжение было прекращено около 9:19 на территории хутора Камышеваха, в поселке Орджоникидзе, а также в садоводческих товариществах «Виноградарь», «Мичуринец» и «Аксайское». Отсутствие электричества также затронуло улицы Садоводческая, Каскадная, Металлургическая, Орская, Магистральная и 2-я Каскадная.

Специалисты планируют завершить работы и восстановить подачу электричества к 12:00.
Фото: Rostov.ru
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