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Сотни жителей Первомайского района остались без света

Сотни жителей Первомайского района остались без света

В Ростове-на-Дону в Первомайском районе и двух поселках жители остались без электричества. Об этом сообщает АО «Донэнерго» 20 ноября.

Произошла авария на электросетях, в результате чего часть Первомайского района осталась без электроэнергии. Свет пропал в районе ДНТ «РСМ-Товарищ», СНТ «Северная Ривьера», ДНТ «Дружба»-«Водоканал», ТСН СНТ «Париж», СТ «Жемчужина», ДНТ «Мичуринец», СНТ «Красный Аксай», а также на улицах Садоводческой, Каскадная, Орской, Южный Берег, Металлургической, Магистральной и 2-й Каскадной.

Без электричества остались хутор Камышеваха и поселок Орджоникидзе.

На месте происшествия уже работают специалисты. Примерно к 18:00 планируется восстановление электричества.
Фото: DonDay
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